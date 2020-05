Brückenbau an der Nuthestraße in Potsdam geht voran

Der Bau einer neuen Brücke an der viel befahrenen Nuthestraße (Landesstraße 40) in Potsdam geht voran. Die ersten Fundamente seien fertig gestellt, teilte das Brandenburger Ministerium für Infrastruktur am Dienstag mit. «Die Bauarbeiten sind gut vorangekommen und liegen im Zeitplan. Das Vorhaben ist eines der größten Verkehrsbauprojekte in der Landeshauptstadt», sagte Verkehrsminister Guido Beermann.

© dpa

Nachdem bei Brückenprüfungen an der Friedrich-Engels-Straße ernsthafte Schäden festgestellt worden waren, wurde ein Ersatzneubau beschlossen. Die Kosten für das Projekt liegen nach Angaben des Ministeriums bei etwa 30 Millionen Euro. Die Brücke soll Ende 2022 fertiggestellt werden. «Der vorgesehene Flüsterasphalt wird zur Lärmminderung in den angrenzenden Wohngebieten beitragen und damit die Lebensqualität der dort lebenden Menschen erhöhen», sagte Minister Beermann.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr