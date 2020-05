Ausbau öffentlicher WLAN-Hotspots weit hinter der Planung

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone kann den für diesen Monat vereinbarten Aufbau von 1200 öffentlichen WLAN-Hotspots in Brandenburg nicht abschließen. Wie das Wirtschaftsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der CDU-Landtagsfraktion mitteilte, wurden bis Ende April erst rund 530 Anlagen installiert. Darüber hatten zuvor unter anderem der «Nordkurier» und die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» berichtet.

