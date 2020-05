Supermarkt durch Feuer zerstört: Brandursache unklar

Ein Supermarkt ist in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) bei einem Brand vollständig zerstört worden. Das Feuer brach aus ungeklärter Ursache in der Nacht zum Samstag in dem Discounter in der Bahnhofsallee aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen bis in die Morgenstunden, verletzt wurde niemand. Spezialisten der Kriminalpolizei sollen nun ermitteln, wieso das Feuer ausbrach. Die Höhe des Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden.

© dpa

© Berliner Sparkasse Roman Herzog Preis Die Berliner Sparkasse ehrt Berlinerinnen und Berliner, die sich für die Gesellschaft der Stadt engagieren. Jetzt bewerben! mehr