Ostprignitz-Ruppin freut sich auf Touristen zu Himmelfahrt

Zu Beginn der Corona-Krise hatte der Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit einem - später gekippten - Einreiseverbot für Touristen hart durchgegriffen. Mittlerweile seien Touristen aber wieder gern gesehen, auch am Donnerstag zu Christi Himmelfahrt, sagte Vize-Landrat Werner Nüse am Mittwoch (20. Mai 2020) dem RBB-«Inforadio».

Dass sich betrunkene Herren in Biergärten am Feiertag nicht an Abstands- und Hygieneregeln hielten, könne man aber nicht ausschließen. «Es ist schon eine gewisse Sorge da, dass der ein oder andere das nötige Maß an Disziplin fehlen lässt», sagte Nüse. Die Kommunen hätten sich aber gut auf den Feiertag vorbereitet.