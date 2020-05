Mann in Wohnung in Herzberg tot aufgefunden

Die Polizei hat in Herzberg (Elbe-Elster) einen Mann in einer Wohnung leblos aufgefunden. Der Notarzt konnte am Montag nur noch seinen Tod feststellen. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich um den 47 Jahre alten Mieter der Wohnung handeln, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Cottbus haben die Ermittlungen übernommen.

