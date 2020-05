CDU will schnelle Öffnung von Fitnessstudios und Freibädern

Wann die Brandenburger in Freibädern wieder ihre Bahnen ziehen und in Fitnessstudios trainieren können, ist noch unsicher. Die CDU-Landtagsfraktion dringt nun auf eine zügige Öffnung unter bestimmten Sicherheits- und Hygienevorschriften. «Im Zuge des immer weiter zurückgehenden Infektionsgeschehens muss die Situation für Fitness- und Gesundheitsstudios und auch Freibäder geprüft und neu bewertet werden», forderte der CDU-Sportpolitiker Julian Brüning am Montag in Potsdam. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Erik Stohn zeigte sich zuversichtlich, dass die Frage mit der neuen Brandenburger Verordnung zu Corona-Maßnahmen nach dem 5. Juni geklärt werde. Bis dahin laufen die aktuellen Corona-Beschränkungen.

