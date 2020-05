Mehr Proteste gegen Corona-Beschränkungen in Brandenburg

In Brandenburg hat die Zahl der Proteste gegen die Beschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus deutlich zugenommen. In den zwei Wochen zwischen dem 20. April und dem 3. Mai seien 31 Versammlungen gegen die Maßnahmen wegen der Ausbreitung des Coronavirus angemeldet worden, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Anfrage in Potsdam mit. In den eineinhalb Wochen zwischen dem 4. Mai und dem 13. Mai seien es 52 Versammlungen mit diesem thematischen Bezug gewesen. Auch am Samstag gab es wieder Kundgebungen in mehreren Städten gegen Beschränkungen - in Prenzlau hatte die AfD dazu aufgerufen. Dort gab es auch eine Gegendemo.

