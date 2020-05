Naturschützer rufen zu Vogelzählung in Brandenburg auf

Welche Vögel flattern eigentlich in den Brandenburger Parks und Gärten umher? Um das herauszufinden, ruft der Naturschutzbund Brandenburg (Nabu) zur jährlichen Vogelzählung auf. Bei der Aktion «Stunde der Gartenvögel» vom 8. bis zum 10. Mai solle jeder, der teilnehmen will, eine Stunde lang Vögel beobachten, sie zählen und melden, teilte der Nabu mit.

In diesem Jahr bereite den Naturschützern insbesondere ein Krankheitserreger bei den Blaumeisen Sorgen. Bislang schien nach Angaben des Nabu die Krankheit in der Region Berlin-Brandenburg nicht so stark ausgeprägt zu sein. «Wir wollen sehen wie der Bestand aussieht und ob die Blaumeise noch immer der zweithäufigste Vogel in Brandenburg ist», sagte Manuela Brecht, Naturschutzreferentin beim Nabu.