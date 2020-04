Kurzfristige Entspannung bei Waldbrandgefahr in Brandenburg

Nach langer Trockenheit haben Regenschauer Entspannung bei der Waldbrandgefahr in Brandenburg gebracht.

Am Donnerstag (30. April 2020) wurde die Gefahrenstufe in allen Landkreisen auf «sehr gering» herabgesetzt. «Der Regen hat für die Wälder und die Feuerwehrleute zum ersten Maiwochenende eine Entspannung gebracht», sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel. Für die kommende Woche sei allerdings bislang kaum Niederschlag angesagt und dann könne die Waldbrandgefahr schnell wieder steigen. «Die Böden sind nicht durchfeuchtet worden», meinte Engel. «Und in den Wäldern ist viel Niederschlag in den Kronen der Bäume hängen geblieben.»