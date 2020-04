«Space Trabi»: Vor 25 Jahren startete Minisatellit «GFZ-1»

Das Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) feiert an diesem Wochenende den Start eines «Space Trabi» genannten Minisatelliten vor 25 Jahren. «GFZ-1» war am 19. April 1995 aus einer Luftschleuse der russischen Raumstation «Mir» geworfen worden, wie das GFZ zum Jubiläum mitteilte. Für die Potsdamer Wissenschaftler des Helmholtz-Instituts begann mit diesem Tag die Satelliten-gestützte Forschung.

Am 23. Juni 1999 verglühte der «Space Trabi» in der oberen Atmosphäre. Fast 24 000 Mal hatte er die Erde bis dahin nach seinem ungewöhnlichen Start in die Umlaufbahn umkreist.