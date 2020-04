Brandenburg soll Millionen Schutzmasken erhalten

Brandenburg erwartet in der Corona-Krise nach Aussagen von Innenminister Michael Stübgen (CDU) mehrere Millionen Schutzmasken. Am Samstag (18.) sollen zwei Millionen Mund- und Nasenschutzmasken eintreffen. 2,8 Millionen sogenannte höherwertige FFP2-Masken seien in der Anlieferung und sollen in mehreren Chargen bis in den Mai hinein in Brandenburg ankommen, ebenso 120 000 Liter Desinfektionsmittel, sagte Innenminister Stübgen am Freitag in Potsdam. Sehr schwierig sei weltweit auch die Beschaffung von Schutzkitteln. «Hier werden wir schrittweise die Versorgung verbessern», meinte Stübgen.

