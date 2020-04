Beschäftige des Bergmann-Klinikums kritisieren Kommunikation

Das Klinikum Ernst von Bergmann bleibt wegen seiner lückenhaften Kommunikation zu dem schweren Ausbruch von Corona-Infektionen in der Klinik in der Kritik. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bezeichnete die Stimmung unter den Beschäftigten des Klinikums nach Angaben eines Sprechers als «derzeit sehr angespannt.» Besonders beklagt werde die intransparente Informationspolitik, da die Beschäftigten viele Informationen erst über die Medien erfahren hätten und nicht von der Klinikleitung, sagte der Gewerkschaftssekretär für den Fachbereich Gesundheit und Soziales, Torsten Schulz, am Montag. Beschäftigte berichteten von der Angst vor Ansteckung mit Covid-19 und der Sorge wegen nicht ausreichender Schutzausrüstung.

Am Samstag hatte die Geschäftsführung des Klinikums nach einer nichtöffentlichen Beratung im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung erstmals Versäumnisse eingestanden. «Im Zeitraum vom 13. bis 26. März ist im Klinikum Ernst von Bergmann eine kritische Entwicklung im Rahmen der Corona-Pandemie nicht ausreichend erkannt worden», hieß es. Die Stadt teilte zu dem Statement am Montag lediglich mit, man habe die Erklärung der Geschäftsführung zur Kenntnis genommen.

Zur Situation am Klinikum sollen in den kommenden Tagen weitere Sitzungen stattfinden. Sowohl der Aufsichtsrat des Klinikums am Dienstag als auch der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch werden sich mit dem «Thema Klinikum» befassen, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Montag. Details zu den Sitzungen, die zum Teil nicht öffentlich sind, wollte er zunächst nicht nennen.