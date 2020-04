Viadrina: Jeder zehnte Gaststudent sagt Semester ab

Wegen der Corona-Krise hat rund jeder zehnte erwartete Student aus dem Ausland seinen Gastaufenthalt im kommenden Semester an der Europa-Universität Viadrina ganz abgesagt. Insgesamt waren 222 internationale Gaststudierende erwartet worden, wie die Hochschule in Frankfurt (Oder) am Donnerstag mitteilte. Ein weiterer Teil verschiebe den Aufenthalt oder besuche die geplanten Kurse online.

Das Sommersemester 2020 beginnt an der Viadrina in Frankfurt (Oder) am Dienstag, den 14. April, als Online-Lehre. Dazu wurden eigenen Angaben nach neue Formate für bessere Lernbedingungen geschaffen, etwa eine Online-Schreibberatung oder eine Tandem-Börse im Internet.

Etwa 5500 Studierende starten laut Universität ins Semester. Ein Viertel seien ausländische Studierende, hieß es in der Mitteilung der Universität. Sie kämen aus 107 verschiedenen Ländern. Das sei ein Rekord. Damit zähle die Viadrina auch weiterhin zu den internationalsten Universitäten der Bundesrepublik.