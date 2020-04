Handwerksbetriebe für teilweise Aufhebung der Beschränkungen

Eine Mehrheit der Handwerksbetriebe in Südbrandenburg ist dafür, die Corona-Beschränkungen vom 20. April an teilweise aufzuheben und dafür Schutzmasken zu tragen. Das hat eine aktuelle Umfrage der Handwerkskammer Cottbus (HWK) ergeben, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. 66 Prozent sind demnach für ein Ende der Corona-Beschränkungen. Mehr als die Hälfte davon plädiert dafür, die Maßnahmen nur teilweise und immer im Einklang mit den Hinweisen der Virologen und Mediziner zu lockern.

Die Unternehmen selbst würden ihren Teil dazu beitragen, wie aus der Befragung hervorgeht. 81 Prozent der Beschäftigten wären demnach bereit, Schutzmasken zu tragen, damit sie wieder in ihrem Geschäft arbeiten dürfen. Die Handwerkskammer hat 688 Betriebe befragt. Sie vertritt insgesamt 9694 Unternehmen im Süden Brandenburgs.

Mittlerweile seien fast alle Gewerke von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise betroffen, sagte HWK-Hauptgeschäftsführer Knut Deutscher. Die Maßnahmen der Landesregierung bezeichnete er als «richtige Zeichen». Das sehen die befragten Handwerksbetriebe ähnlich: Rund 75 Prozent sind mit der Arbeit in Potsdam zumindest in weiten Teilen zufrieden. Allerdings müssten nun Wege aufgezeigt werden, wie die Wirtschaft und das Leben wieder hochgefahren werden sollen, betonte Deutscher. «Es ist nötig, verantwortungsvoll kleine Schritte aufzuzeigen, um motivierende Signale der Hoffnung zu senden».

Darüber hinaus wünschen sich die Betriebe laut Umfrage zum Beispiel eine schnellere Bezahlung von Rechnungen bei öffentlichen Aufträgen, eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf hundert Prozent oder finanzielle Hilfen für Azubis und Minijobber.