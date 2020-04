Coronavirus: 14 Tote nach Corona-Infektion

14 Brandenburger sind nach jüngsten Erkenntnissen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit (Stand: 16.00 Uhr). In Potsdam wurden sechs Todesfälle registriert, im Landkreis Potsdam- Mittelmark waren es vier. Jeweils ein Toter wurde aus den Landkreisen Oberhavel, Elbe-Elster, Dahme-Spreewald und Uckermark gemeldet.

Die höchste Zahl an Infektionen mit Sars-CoV-2 ist nach Angaben des Ministeriums in der Stadt Potsdam registriert worden. Dort wurden 216 Menschen positiv auf den Erreger getestet. Der Landkreis Potsdam- Mittelmark steht an zweiter Stelle mit 175 Fällen. Die geringste Zahl an Fällen meldete der Landkreis Prignitz mit 9 Fällen, gefolgt von der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) mit 12 Betroffenen.