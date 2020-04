Nach Häufung von Corona-Fällen holt Klinikum Hilfe vom Bund

Nach der Häufung von Corona-Infektionsfällen hat die größte Potsdamer Klinik Hilfe vom Bund geholt. Ein Team des Robert Koch-Instituts aus Berlin war am Freitag in Potsdam, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die Klinik stellte nach Angaben der Stadt Verfahren vor, wie mit Covid-19-Patienten umgegangen wurde. Nachdem es zu einer auffälligen Zahl positiver Tests gekommen war, hatte das Klinikum entschieden, alle Patienten zu testen und positive Fälle von negativen zu trennen.

INFEKTIONEN: Zwölf Menschen starben in Brandenburg bisher nach einer Coronavirus-Infektion nach offizieller Zählung des Gesundheitsministeriums (Stand: 08.00 Uhr). In Potsdam und dem Landkreis Potsdam Mittelmark wurden je vier Todesfälle registriert. Die Zahl nachgewiesener Infektionen erhöhte sich innerhalb von 24 Stunden um 91 auf 1204. 91 Menschen werden demnach im Krankenhaus behandelt, davon werden 19 intensivmedizinisch betreut.

SCHUTZMASKEN: Die Industrie -und Handelskammern (IHK) in Potsdam und Cottbus warnten, selbstgefertigte Stoffmasken mit Atemschutzmasken gleichzusetzen. Der selbstgenähte Mund- und Nasenschutz erfülle nicht die hohen Anforderungen, die an Schutzmasken gestellt werden, teilte die IHK Potsdam mit. Selbstgenähte Masken dürften nicht als «Schutzmasken» beworben werden - es drohten Straf- und Bußgeldverfahren. Weil vielerorts Schutzmasken fehlen, werden Behelfsmasken hergestellt. So nähen zum Beispiel in Oranienburg nach Angaben der Stadt zehn Mitarbeiter mit der Caritas Stoffmasken, um vor allem städtische Allgemeinarztpraxen zu versorgen. In Frankfurt (Oder) nähen nach Angaben der Caritas viele Bürger zuhause Masken.