Netzbetreiber sichert Versorgung zu: Auf Krise vorbereitet

Strom- und Gaskunden in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg müssen nach Angaben des Netzbetreibers auch während der Coronavirus-Krise keine Versorgungsengpässe befürchten. Man sei auf einen möglichen Krisenfall gut vorbereitet, teilte die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (Mitnetz) am Freitag mit.

Der so genannte Letztverbraucherabsatz stieg nach Unternehmensangaben im Netzgebiet von 104 Prozent 2018 auf 111 Prozent im vorigen Jahr. Dies bedeute, so Schweer, dass in wind- und sonnenreichen Zeiten viel mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt als im Netzgebiet verbraucht würde.