Längere Beschränkungen in Brandenburg: Hohe Strafen drohen

Die drastischen Beschränkungen im öffentlichen Leben bleiben in Brandenburg zum Schutz vor dem Coronavirus mindestens bis zum Ende der Osterferien bestehen. Die Landesregierung verlängerte die Kontakteinschränkungen bis zum 19. April. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rief alle Bürger dazu auf, weiter mitzumachen. «Es geht hier am Ende um Menschenleben, um Leben, die wir retten können, wenn wir alle gemeinsam handeln», erklärte der Regierungschef am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Potsdam. Wer sich nicht an die Regeln hält, dem drohen Strafen von bis zu 25 000 Euro. Das Kabinett verabschiedete einen Bußgeldkatalog für Verstöße. Auch Berlin hat die Beschränkungen verlängert und plant Bußgelder.

EINSCHRÄNKUNGEN: Die Brandenburger dürfen seit Montag vergangener Woche draußen nur allein, mit Angehörigen aus dem eigenen Haushalt oder mit einer Person außerhalb des Haushalts unterwegs sein und müssen 1,5 Meter Abstand halten. Das Betreten öffentlicher Straßen und Plätze ist nur erlaubt zum Arbeiten, Einkaufen, für Arztbesuche, zur Begleitung Bedürftiger oder Kinder und für dringende Behördentermine. Die meisten Läden sind geschlossen, das gilt nicht für Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Banken, Poststellen und Tankstellen.

STRAFEN: Wer den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhält, dem droht ein Bußgeld zwischen 50 und 500 Euro. Wer trotz des Verbots an einer öffentlichen Veranstaltung teilnimmt, muss mit einer Strafe zwischen 50 und 500 Euro rechnen. Auf die Veranstalter kann ein Bußgeld zwischen 500 bis 2500 Euro zukommen. Wer einen Laden ohne Ausnahmegenehmigung öffnet, muss mit 1000 bis 10 000 Euro Strafe rechnen. In besonderen Wiederholungsfällen kann eine Geldbuße bis zu 25 000 Euro hoch sein. In den vergangenen sieben Tagen gab es 154 Strafanzeigen, berichtete Innenminister Michael Stübgen (CDU). Die Polizei will nach seinen Angaben aber zunächst die Menschen aufklären.

FAMILIENFEIERN: Die Kontaktbeschränkungen gelten auch für private Familienfeiern während der Osterfeiertage. Sie seien nur mit Mitgliedern des eigenen Hausstands und einer zusätzlichen Person erlaubt, sagte der Innenminister. Regierungschef Woidke betonte aber, dass Osterspaziergänge in beschränktem Maße möglich seien. «Es ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn jemand in den Wald fährt und mit Frau und Hund spazieren geht», sagte er. «Aber was nicht geht, ist, dass man sich da trifft und fünfzig oder hundert Personen gemeinsam einen Osterspaziergang unternehmen.»

INFIZIERTE: Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen hat sich in Brandenburg am Dienstag innerhalb von 24 Stunden um 87 auf 933 (Stand: 8.00 Uhr) erhöht. 66 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, davon werden 18 künstlich beatmet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Sieben Menschen starben in Brandenburg bisher nach einer Infektion mit Sars-CoV-2. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte, es gebe mehr Schwerkranke. Die Schwierigkeiten mit der Beschaffung notwendiger Ausrüstung bezeichnete sie als weiterhin besorgniserregend.

SCHUTZKLEIDUNG: Wegen fehlender Schutzausrüstung im Kampf gegen die Corona-Pandemie schlägt die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) Alarm. «Wenn die Ware nicht bald kommt, werden Praxen schließen», erklärte der Vorsitzende Peter Noack. «Dann können wir die ambulante Versorgung der Brandenburgerinnen und Brandenburger nicht mehr garantieren.» Statt der zugesagten großen Zahl an hochwertigen Schutzmasken seien vom Bund bisher fast ausschließlich OP-Masken geliefert worden. Die niedergelassenen Ärzte seien praktisch der «Schutzwall» vor dem Krankenhaus. «Wenn das nicht funktioniert, werden die Krankenhäuser überlaufen», betonte Noack.

THEATERHILFE: Das Staatstheater Cottbus stellte seine Kostümschneiderei vorübergehend um, damit dort Gesichtsmasken gefertigt werden können. Die ersten 100 Masken aus weißer Baumwolle wurden am Dienstag dem Deutschen Roten Kreuz und der Cottbuser Feuerwehr überreicht, wie das Theater mitteilte. Das Hans Otto Theater in Potsdam schneidert seit Dienstag die dringend benötigten Masken.

UNTERNEHMEN: Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) appellierte an die Unternehmen, trotz der Corona-Krise Entlassungen zu vermeiden und eher Kurzarbeiterregelungen zu nutzen. Dadurch werde schnell und gezielt geholfen, wenn die Firmen Arbeitsausfälle hätten. Arbeitsplätze würden gesichert und Mitarbeiter stünden nach der Krise wieder zur Verfügung. Bis zum Wochenende zeigten in Brandenburg 14 400 Unternehmen Kurzarbeit an, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte.

HILFEN: Die AfD-Landtagsfraktion forderte ein Notfallprogramm für Obdachlose. Die Linke und die Freien Wähler im Landtag dringen auf Hilfen für Landwirte. Die Soforthilfe der Bundesregierung auch für Landwirte für Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern müsse vom Land ergänzt werden für Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten. Die Freien Wähler verlangten ebenfalls Hilfe für Landwirte.