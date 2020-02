Woidke würdigt de Maizière:Wegbereiter der Deutschen Einheit

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den letzten DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière anlässlich desen 80. Geburtstags gewürdigt. De Maizière habe die schwierigen Verhandlungen zur Wiedervereinigung Deutschlands geführt und dabei «vehement» die Interessen der 16 Millionen Ostdeutschen vertreten, heißt es in dem Glückwunsch Woidkes. «Der Weg von den ersten freien Wahlen in der DDR bis zur Wiedervereinigung Deutschlands wird für immer mit Ihrer Person verknüpft sein.» Er blicke mit Respekt und voller Hochachtung auf den persönlichen großen Beitrag de Maizières zur Deutschen Einheit. Am Montag (2. März) wird der im thüringischen Nordhausen geborene Jurist 80 Jahre alt.

