Brandenburg stellt sich auf das Coronavirus ein

Obwohl bislang noch kein Coronavirus-Fall in Brandenburg bekannt ist, sind die Auswirkungen im Land bereits zu spüren. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) setzte am Donnerstag einen Einsatzstab zum Coronavirus ein, zudem wurde bekannt, dass einer der Coronavirus-Infizierten aus Nordrhein-Westfalen sich kürzlich im Brandenburger Erlebnisbad Tropical Islands aufgehalten hatte. Auch die Wirtschaft spürt die Auswirkungen der Verbreitung des neuartigen Virus (Sars-CoV-2).

Der Einsatzstab mit Experten aus verschiedenen Referaten des Gesundheitsministeriums soll den Pandemieplan Brandenburgs an das neuartige Virus anpassen. Dieser Plan regelt, wie Kommunen und Kliniken im Falle eines Ausbruchs der Krankheit vorzugehen haben. Außerdem werde die Einsetzung eines Krisenstabes vorbereitet, sagte Nonnemacher am Donnerstag in Potsdam. Dieser soll jedoch erst dann aktiv werden, sobald ein erster Coronavirus-Fall in Brandenburg auftritt.