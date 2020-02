Mann beleidigt und mit Flasche auf den Kopf geschlagen

Zwei Unbekannte haben in Prenzlau (Uckermark) einen 22-jährigen Mann beleidigt und mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Das Opfer kam mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde am Samstagabend in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es würden dringend Zeugen gesucht, um die Tat aufzuklären. Die Täter flüchteten demnach unerkannt aus dem Bereich des Radweges Uckerpromenade/Neustädter Damm. Zwei Zeugen hatten Rettungskräfte gerufen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen, weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könne. Ein Begleiter des Geschlagenen hatte sich vor dem Angriff entfernt.

