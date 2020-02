Tagebau Jänschwalde fördert wieder Kohle: Mahnfeuer gelöscht

Nach einem mehrmonatigem Abbaustopp wird im Tagbau Jänschwalde seit Dienstag wieder Braunkohle gefördert. Mit Beginn der Frühschicht haben 180 Mitarbeiter ihre reguläre Arbeit wieder aufgenommen, wie der Sprecher des Betreibers Leag, Thoralf Schirmer, sagte. Die Stimmung beschrieb er als «gelöst». Damit arbeitet die Grube seinen Angaben zufolge wieder im normalen Betrieb in drei Schichten. Insgesamt sind dort mehr als 600 Mitarbeiter beschäftigt.

«Wir sind wieder zuhause, wir haben unseren Tagebau zurück», freute sich Betriebsratschef Uwe Schütze. Nach fast sechs Monaten Stillstand hätten die Kollegen mitunter Angst gehabt, dass es gar nicht mehr weitergehe, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Am Morgen hätten sich Kohlekumpel am Mahnfeuer vor dem Tagbau getroffen und es gelöscht. Das Feuer brannte seit dem Stillstand des Regelbetriebs im September.

Etwa die Hälfte der Tagebau-Stammbelegschaft wurde seit September zwischenzeitlich an anderen Betriebsstandorten der Leag eingesetzt. 270 Mitarbeiter waren auf die Tagebaue Welzow, Nochten und Reichwalde (beide Sachsen) aufgeteilt. Zahlreiche Mitarbeiter hätten weitere Wege zur Arbeit in Kauf nehmen müssen, berichtete Schütze. Zwei Kollegen hätten verkürzt arbeiten müssen, weil der weite Anfahrtsweg in andere Tagebaue mit der Familie nicht mehr vereinbar war.