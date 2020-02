Mann bei Wohnungsbrand gestorben

Bei einem Wohnungsbrand in Forst (Spree-Neiße) ist ein 52 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Feuerwehr und Polizei wurden am Montagmorgen informiert, dass Qualm und Flammen aus einer Wohnung im Erdgeschoss schlugen. Die Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen, wie die Polizei weiter mitteilte. In der Wohnung entdeckten Einsatzkräfte eine tote Person, bei der es sich um den bettlägerigen Mieter handelte. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

© dpa