Mehr als 500 000 Euro Schäden durch Bundeswehr seit 2014

Bei Manövern und Truppenverlegungen der Bundeswehr sind seit 2014 in Brandenburg laut einem Kostenvoranschlag Schäden von mehr als 560 000 Euro entstanden. Das teilte das Verkehrsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linke-Landtagsfraktion mit. Die nach mehreren Anfragen nun von der Landesregierung bezifferten Schäden sollen nach einer Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und den betroffenen Gemeinden bis zum Ende des ersten Halbjahres 2020 beseitigt sein. Die abschließende Summe der entstandenen Kosten sei noch nicht ermittelbar, hieß es.

Bei den Truppenverlegungen im Rahmen eines Manövers hatten im November 2014 rund 40 Panzer Straßenschäden unter anderem in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Havelland und Spree-Neiße verursacht. Im Juni 2015 fuhren rund 180 Bundeswehr-Fahrzeuge, darunter Schützenpanzer, durch das Havelland für eine Militärübung in die Colbitz-Letzlinger Heide in Sachsen-Anhalt.