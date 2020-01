Bühnenautorin Magdalena Schrefel erhält Kleist-Förderpreis

Der «Kleist-Förderpreis für junge Dramatikerinnen und Dramatiker» geht in diesem Jahr an Magdalena Schrefel für ihr Stück «Ein Berg, viele». Das teilten die Stadt Frankfurt (Oder) und das Kleist Forum auf einer Pressekonferenz mit. Die Auszeichnung gilt als einer der wichtigsten Nachwuchspreise für deutschsprachige Bühnenautorautoren und ist mit 7500 Euro dotiert.

Schrefel stammt aus Wien und studierte Europäische Ethnologie sowie Literarisches Schreiben in Leipzig. Ihre Stücke «Die Bergung der Landschaft» und «Sprengkörperballade» wurden vielfach in Deutschland und Österreich aufgeführt. 2019 erhielt sie das Wiener Dramatik Stipendium für die Arbeit an «Ein Berg, viele». Die 36-Jährige lebt in Berlin.