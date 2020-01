Warnstreik in Schlössern: Tarifverhandlungen gefordert

Mit einem erneuten Warnstreik haben Mitarbeiter der Schlösserstiftung für die Aufnahme von Tarifverhandlungen demonstriert. Das Neue Palais im Potsdamer Park Sanssouci und das Schloss Rheinsberg blieben deshalb am Donnerstag geschlossen, das Schloss Cecilienhof hatte nur für Gruppen geöffnet, wie Stiftungssprecher Frank Kallensee berichtete.

Bereits vor vier Wochen, am zweiten Weihnachtsfeiertag, hatte Verdi zum Warnstreik aufgerufen. An der Aktion vor dem Neuen Palais in Potsdam und vor dem Berliner Schloss Charlottenburg beteiligten sich damals nach Gewerkschaftsangaben rund 50 Beschäftigte. Wie viele diesmal dem Aufruf folgten, konnte Verdi zunächst nicht sagen.