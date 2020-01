Potsdamer Geoforscher gehen in Arktis Methan-Ausstoß nach

Methan in der Arktis und Energiespeicherung im Untergrund Brandenburgs - diesen und weiteren Themen geht das Potsdamer Geoforschungszentrum (GFZ) in diesem Jahr nach. Um zu ergründen, woher hohe Konzentrationen des Treibhausgases Methan über der zentralen Arktis stammen, will ein Wissenschaftler des Instituts zum Forschungsschiff «Polarstern» aufbrechen und an der Exkursion in der Arktis teilnehmen, wie das GFZ mitteilte.

© Mohssen Assanimoghaddam/Archiv

Über weitere Forschungsschwerpunkte - darunter Gletscheralgen und Eismassenverlust - informiert das GFZ heute auf seiner Jahrespressekonferenz. Auch Forschungen in Brandenburg sind nach Angaben des GFZ Thema der Veranstaltung. Die Wissenschaftler wollen etwa herausfinden, welchen Beitrag die Nutzung des Untergrunds zur Umsetzung der Energiewende beitragen kann, beispielsweise mit der Speicherung von Energieträgern oder CO2.