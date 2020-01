Geoforscher an neuem Programm «Erde im Wandel» beteiligt

Potsdams Geoforscher wollen dem Klimawandel tiefer auf den Grund gehen und zur wirksamen Abwehr von Naturkatastrophen beitragen. Dazu beteiligt sich das Geoforschungszentrum (GFZ) mit sechs weiteren Helmholtz-Zentren an dem siebenjährigen Forschungsprogramm «Erde im Wandel - Unsere Zukunft erhalten».

Es starte im kommenden Jahr, kündigte GFZ-Vorstand Reinhard Hüttl am Mittwoch in Potsdam an. Mit Hilfe des Programms sollen unter anderem der Klimawandel und Risiken wie Vulkanausbrüche und Erdbeben erforscht werden. Allein für 2021 investierten die beteiligten Helmholtz-Zentren 450 Millionen Euro, 60 Millionen Euro kämen vom GFZ. Insgesamt seien 2350 Forschende und 740 Doktoranden beteiligt. Das GFZ betreut federführend Themen zur Vorhersage von Geo-Gefahren und Geo-Ressourcen für eine Energiewende.