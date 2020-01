Landfrauen: Politik statt sanfte Küchenplaudereien

Brandenburger Landfrauen fühlen sich von der Politik nicht immer ausreichend mit ihren Problemen wahrgenommen. «Auf dem Lande fehlende Ärzte, nicht ausreichende Gesundheitsversorgung, aber auch schlechte Breitbandversorgung oder geschlossene Verkaufsstellen sind Themen, die uns beschäftigen», sagte Jutta Quoos, Vorsitzende des Landfrauenverbandes. Diese Themen werden immer an die Politik herangetragen. «Gleichwertige Lebensverhältnisse muss es sowohl in der Stadt als auch auf dem Lande geben», sagte sie.

Bei aller vermeintlichen Idylle des Landlebens gebe es zunehmend Probleme, die noch nicht so breit in der Öffentlichkeit wahrgenommen würden. «Derzeit wird ein «Armutslesebuch» erarbeitet», sagte Quoos. Frauen aus Brandenburg berichten über ihre schwierige Situation, finanziell über die Runden zu kommen. Oft werden im ländlichen Raum nur Mindestlöhne gezahlt. «Frauen, die immer gearbeitet haben, rutschen am Ende eines Arbeitslebens in die Altersarmut», sagte sie. «Das ist bitter.» Die besondere Arbeitssituation dieser Frauen müsse bei der Rentenpolitik berücksichtig werden.