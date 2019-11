Vor Lausitzer Klimaprotesten: Appelle zu Verzicht auf Gewalt

Vor den angekündigten Protesten von Klimaaktivisten im Lausitzer Braunkohlerevier mahnen Brandenburger Politiker, Bündnisse und die Kirche einen Gewaltverzicht an. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rief zur Besonnenheit auf. «Allen Seiten muss klar sein: Wer hier über die Stränge schlägt, Betriebsteile besetzt oder Gewalt ausübt, muss mit Konsequenzen rechnen. Ich hoffe sehr, dass alle Seiten besonnen handeln», erklärte er.

Die Regierungsfraktionen forderten in einer gemeinsamen Erklärung, alle Aktionen und Kundgebungen von Gegnern und Befürwortern der Braunkohle friedlich zu gestalten. Ein konsequenter Klimaschutz sei zu wichtig, um ihn durch eine Eskalation der Auseinandersetzung aufs Spiel zu setzen. Eine weitere Polarisierung in der Bevölkerung bei diesem Thema gelte es zu vermeiden, heißt es in dem Papier der Vorsitzenden der drei Koalitionsfraktionen im Landtag, Erik Stohn (SPD), Jan Redmann (CDU) und Benjamin Raschke (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag in Potsdam.