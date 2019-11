Schlechte Verhältnisse für Familien in Brandenburgs Norden

Der Norden Brandenburgs schneidet in einem bundesweiten Vergleich von Lebensqualität für Familien schlecht ab. Auf den Plätzen 396, 397 und 398 von 401 gewerteten Städten und Kommunen landen die Landkreise Ostprignitz-Ruppin, Uckermark und Prignitz der «Deutschland-Studie» des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos, die das ZDF in Auftrag gegeben hat. Der Landkreis Oberhavel befindet sich etwas weiter vorne auf Platz 342 von 401.

In der Stadt Potsdam können Familien dafür sehr gut leben: Die Landeshauptstadt landet auf dem zehnten Platz des Bundes-Rankings. Den Spitzenplatz hält der hessische Hochtaunuskreis, gefolgt von der Stadt Baden-Baden in Baden-Württemberg und dem bayerischen Landkreis Starnberg. Schlusslichter sind die Stadt Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen (400) und das Jerichower Land in Sachsen-Anhalt (401).