Herrenlose Tüten: Luckauer Innenstadt über Stunden gesperrt

Nach dem Fund von zwei Plastiktüten mit unbekanntem Inhalt hat die Polizei am Samstag für mehrere Stunden einen Teil der Innenstadt von Luckau (Dahme-Spreewald) abgesperrt. Die erste Untersuchung durch Spezialisten das Landeskriminalamtes habe ergeben, dass der Inhalt nicht explosiv sei, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd auf Anfrage. Am Nachmittag waren nach den Angaben bereits speziell ausgebildete Spürhunde vor Ort. Auch sie hatten keine Hinweise auf Sprengstoff gegeben.

Die beiden Tüten seien am späten Nachmittag sicher verpackt abtransportiert worden. Der Inhalt - vom Augenschein her eine grobkörnige Substanz - solle nächste Woche untersucht werden, hieß es.

35 Anwohner konnten über Stunden nicht in ihrer Wohnungen zurückkehren. Eine ältere gehbehinderte Frau wurde in die Notunterkunft in eine Turnhalle gebracht. Die anderen kamen bei Verwandten oder Freunden unter.