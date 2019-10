Koalition in Brandenburg setzt auf Milliarden-Investitionen

Knapp acht Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg haben die Verhandlungsführer von SPD, CDU und Grünen ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bezeichnete die künftige Regierungskoalition als «eine Koalition der Mitte». Oberstes Ziel sei es, allen Regionen des Landes die gleichen Entwicklungschancen und den Menschen die gleichen Möglichkeiten und Perspektiven zu geben.

«Manchmal war der Weg steinig», sagte der CDU-Verhandlungsführer Michael Stübgen am Freitag bei der Vorstellung in Potsdam. «Aber ich freue mich fast grandios, dass wir uns auf den Koalitionsvertrag einigen konnten», betonte Stübgen. Es sei nicht darum gegangen, dass der oder andere eine Kröte hätte schlucken müssen. «Wir wollen den Zusammenhalt in unserem Land fördern», betonte er.

In dem 84 Seiten starken Koalitionsvertrag haben sich die drei Parteien darauf geeinigt, dass es keine neuen Tagebaue in der Lausitz mehr geben solle und somit keine weiteren Dörfer abgebaggert werden. Die Kitas sollen in den kommenden fünf Jahren für Kinder von drei bis sechs Jahren beitragsfrei gestellt und mehr Lehrer, Polizisten, Richter und Staatsanwälte eingestellt werden. Außerdem wollen die Koalitionäre mit einem neuen Kredit in Höhe von einer Milliarde Euro in den kommenden zehn Jahren weitere Investitionen in den Nahverkehr, den Neubau von Schulen und Kitas, in das Gesundheitswesen, die Digitalisierung und in den Klimaschutz investieren.