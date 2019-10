Koalitionsrunde beschließt Finanzierung wichtiger Vorhaben

Nicht nur wegen des guten Wetters hat sich die Brandenburger Koalitionsrunde aus SPD, CDU und Grünen nach den Beratungen am Sonntag sichtlich gut gelaunt gezeigt. Die Koalitionäre zurrten die Finanzierung einiger wichtiger Vorhaben fest. Grünen-Verhandlungsführerin Ursula Nonnemacher sprach von «schweren Brocken», bei denen eine Menge Geld in die Hand genommen werde. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht eine Zwischenetappe erreicht. «Heute sind wichtige Entscheidungen gefallen», sagte Woidke, der das gewachsene Vertrauen untereinander bei den Verhandlungen betonte.

Insgesamt will die neue Landesregierung für ihre geplanten Vorhaben etwa 600 Millionen Euro mehr an Investitionen ausgeben, als es die mittelfristige Finanzplanung vorgesehen hatte. Nach Aussage von Woidke wird es dazu für 2020 einen Nachtragshaushalt geben.

Zu den Investitionen sollen in den kommenden fünf Jahren eine vollständige Beitragsfreiheit im Kitabereich für Kinder von drei bis sechs Jahren und eine bessere Betreuung in Kindertagesstätten gehören. Kinder von null bis drei Jahren sollen künftig nach einem Beitragsschlüssel von eins zu vier betreut werden. Bislang haben fünf Kinder eine Betreuerin. Kinder von drei bis sechs Jahren sollen nach einem Schlüssel von 1 zu 10 betreut werden. Bislang werden 11 Kinder von einer Kindergärtnerin betreut. Die Finanzierung war in den Verhandlungen bislang unter Vorbehalt gestellt worden.