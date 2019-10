Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brandenburg nimmt 72 schutzbedürftige Jesiden auf

Brandenburg nimmt im Rahmen eines humanitären Hilfsprogramms in diesem Jahr 72 Jesidinnen und Jesiden auf. 32 Frauen, Kinder und männliche Angehörige seien bereits eingetroffen und würden in einer Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis Oder-Spree betreut, sagte Staatskanzleichef Martin Gorholt am Freitag in Potsdam. Weitere 40 Jesidinnen und Jesiden würden nach aufwendigen Visa-Verfahren noch in diesem Jahr in Brandenburg erwartet.

Die religiöse Minderheit im Nordirak wurde 2014 von Kämpfern des Islamischen Staats (IS) überfallen. Jesidische Männer wurden ermordet, Tausende Frauen wurden vergewaltigt und versklavt.