Morddrohung gegen Ex-Partnerin: 37-Jähriger von SEK gefasst

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat in der Innenstadt von Frankfurt (Oder) einen 37-Jährigen gefasst, der mit der Ermordung seiner Ex-Freundin gedroht haben soll. Bei dem Einsatz sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Lagedienstes im Polizeipräsidium.

Der Mann hatte den Angaben zufolge am Samstag bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, er sei auf dem Weg zu seiner früheren Partnerin, um diese zu erschießen. «Er drohte weiterhin an, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, wenn er Polizei bemerkt», hieß es in einer Mitteilung. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin Kontakt zu der Frau aufgenommen und deren Schutz veranlasst, hieß es.