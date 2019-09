Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

CDU-Landeschef sieht bei Abschiebehaft keine Hürden mehr

Brandenburgs kommissarischer CDU-Landeschef Michael Stübgen sieht beim Thema Abschiebehaft keine Hürde mehr für die Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen. Der Verhandlungsführer der CDU machte aber deutlich, dass eine Regelung gefunden werden müsse, wenn zu wenig Haftplätze bereitstünden. «Keiner von uns will ein Abschiebegefängnis bauen, was wir nicht brauchen», sagte Stübgen der Deutschen Presse-Agentur. Bis jetzt würden andere Gefängnisse genutzt als in Niedersachsen. «Sollten die Plätze nachweisbar nicht mehr reichen in anderen Bundesländern, dann müssen wir darüber reden, wie wir damit umgehen.» Die drei Parteien verhandeln über eine rot-schwarz-grüne Koalition. In der Sondierung vereinbarten sie, zunächst Haftplätze in anderen Ländern weiter zu nutzen.

