Turnhallenbrand: Staatsanwaltschaft fordert acht Jahre Haft

Fehlende Zeugen, ein erkrankter Angeklagter und unzählige Beweisanträge: Immer wieder verzögerte sich der Prozess um den Brandanschlag auf eine Nauener Turnhalle, in der Geflüchtete wohnen sollten. Am Donnerstag sprach die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer.

Potsdam (dpa/bb) - Im Revisionsprozess gegen den früheren NPD-Politiker und mutmaßlichen Brandstifter, Maik Schneider, hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag acht Jahre und drei Monate Haft gefordert. Sie ist überzeugt davon, dass Schneider im August 2015 die Turnhalle in Nauen angezündet hat, die für die Unterbringung von Geflüchteten vorgesehen war. Dafür und für weitere Taten wurde eine Gesamtstrafe von mehr als acht Jahren gefordert, wie eine Sprecherin des Gerichts am Donnerstag sagte.