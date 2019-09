Evangelische Kirche erinnert an Mauerfall

«Glaube, Liebe, Revolution»: Unter diesem Motto wartet die evangelische Kirche in Berlin und Brandenburg zum 30. Jahrestag des Mauerfalls mit zahlreichen Veranstaltungen auf. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Gethsemanekirche im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg als Ort der friedlichen Revolution 1989.

Am 9. Oktober betet die Gottesdienstgemeinde dort in eine «Nacht der Lichter» für Menschen, die in Haft sitzen, weil sie sich für die Einhaltung der Menschenrechte und demokratischer Prozesse eingesetzt haben. Die Schauspielerin Anna Maria Mühe liest dabei Texte, wie die Landeskirche am Dienstag mitteilte.