Woidke: Rot-Schwarz-Grün strebt weiter Haushaltsdisziplin an

Jetzt wird es ernst: Nach den Sondierungsgesprächen in Brandenburg geht es nun bei den drei Parteien, die politische Partner werden wollen, in die Tiefe. Eines steht aber schon jetzt fest.

Potsdam (dpa/bb) - Rund drei Wochen nach der Landtagswahl haben SPD, CDU und Grüne in Brandenburg mit Koalitionsverhandlungen begonnen - und bereits ein gemeinsames Ziel festgesteckt. Die geplante rot-schwarz-grüne Koalition will nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Schuldenabbau fortsetzen. «Wir wollen in der Haushaltskonsolidierung auch in den kommenden Jahren weiter vorankommen», sagte der SPD-Landeschef am Montag nach der ersten Runde der Koalitionsverhandlungen in Potsdam. Das werde aber vielleicht nicht so einfach wie in den vergangenen Jahren sein.