Stichwahl: Bürgermeister in sechs Kommunen stehen fest

Drei Wochen nach 30 Bürgermeisterwahlen in Brandenburg parallel zur Landtagswahl stehen nun die Ergebnisse fest. In sechs Kommunen stand bislang noch aus, wer Bürgermeister wird.

Blankenfelde-Mahlow (dpa/bb) - In sechs Brandenburger Kommunen haben die Bürger in Stichwahlen ihre Bürgermeister bestimmt - in den meisten Fällen sind sie neu. In Blankenfelde-Mahlow (Kreis Teltow-Fläming) setzte sich SPD-Kandidat Michael Schwuchow am Sonntag nach dem vorläufigen Ergebnis mit 56,8 Prozent gegen CDU-Herausforderer Andreas Buch durch, der auf 43,2 Prozent kam. Der bisherige Bürgermeister Ortwin Baier (SPD) ist in den Landtag gewählt worden.