Junge versprüht Reizgas: Kinder bekommen Augenschmerzen

Ein Junge hat in einem Schnellrestaurant in Ahrensfelde (Landkreis Barnim) Reizgas versprüht und mehrere Menschen verletzt. Bis zu 15 Kinder bekamen am Sonntagnachmittag den Sprühnebel ab, wie der Lagedienst der Polizei mitteilte. «Wir gehen von keinem Angriff auf das Restaurant aus. Es war vermutlich eher ein schlechter Scherz eines Jungen», sagte ein Sprecher. Die Identität des Jungen und sein Motiv waren jedoch noch unklar. Die über Augenbeschwerden klagenden Kinder wurden von Rettungskräften versorgt. Auch zwei Angestellte des Lokals ließen sich untersuchen.