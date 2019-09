Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Grünen-Spitze wirbt für Rot-Schwarz-Grün in Brandenburg

Die Brandenburger Grünen-Spitze hat trotz bestehenden «Unbehagens» für ein rot-schwarz-grünes Bündnis geworben. «Auch wenn «Kenia» nicht unser Wunschbündnis ist, so könnte es doch eine Chance für unser Land sein», sagte Fraktionschefin Ursula Nonnemacher am Samstag vor einem Kleinen Parteitag in Kleinmachnow, der über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheidet. Die Ergebnisse der Sondierung «tragen eine deutlich grüne Handschrift». Die Forderung «kein neuer Tagebau» werde auch «rote Linie» für die Verhandlungen sein.

Co-Fraktionschef Axel Vogel warb ebenfalls für die geplanten Gespräche, betonte aber: «Wenn wir am Ende als Loser herausgehen (...), dann hat sich der Fall erledigt.» Dann werde es keine Koalition geben.

Es gab auch Kritik. Der Delegierte Eberhard Weber aus Havelland warb für ein Nein für Verhandlungen. Er sehe kein Entgegenkommen der SPD bei Klimapolitik und Energiewende. «Ich kann mit meinem Gewissen nicht vertreten, dieses Ergebnis zu akzeptieren.» Kritik kam auch von der Grünen Jugend.

Die Landesspitzen von SPD, CDU und Grünen hatten sich für ein gemeinsames Bündnis und gegen Rot-Grün-Rot ausgesprochen. Rot-Schwarz-Grün wird wegen der Farben der schwarzrotgrünen Flagge des afrikanischen Landes auch Kenia genannt, allerdings ist in Brandenburg Rot (SPD) die Farbe oben beziehungsweise vorne.