Mehr Beschäftigte in Brandenburg gönnen sich Bildungsurlaub

Vom Spanischunterricht bis zum Stressbewältigungskurs - in Brandenburg gibt es viele Angebote für einen Bildungsurlaub. Immer mehr Arbeitnehmer im Land nutzen sie auch. Allerdings ist das Recht auf Bildungsurlaub nach wie vor nicht überall bekannt.

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg nutzen immer mehr Beschäftigte die Möglichkeit, sich für eine Fortbildung freistellen zu lassen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Wie es vom Potsdamer Bildungsministerium heißt, hat es 2018 im Zusammenhang mit Bildungsurlaub 5325 Freistellungen gegeben. Fünf Jahre zuvor seien es noch knapp 2000 weniger gewesen. «Es ist aber von einer höheren tatsächlichen Anzahl der Freistellungen auszugehen», sagt Ministeriumssprecherin Antje Grabley. Die Zahlen beruhten nämlich lediglich auf Berichten von einigen, aber nicht allen Bildungsanbietern.

Hinzu kommt der Sprecherin zufolge, dass viele Brandenburger in anderen Bundesländern wie etwa Berlin arbeiten würden. Dann erfolge die statistische Erfassung dort. Antje Grabley betont, dass in Brandenburg alle im Land Beschäftigten, Arbeitnehmer, Auszubildende sowie diesen gleichgestellte Personen Anspruch auf einen Bildungsurlaub haben. Konkret heißt das, auf Freistellung von der Arbeit zur Teilnahme an anerkannten Weiterbildungsveranstaltungen bei Fortzahlung des Arbeitsentgelts. «Jedem stehen innerhalb zweier Kalenderjahre zehn Tage für die berufliche, politische oder kulturelle Weiterbildung zu», informiert sie.