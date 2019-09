Kirchenglocken läuten für das Klima

Anlässlich des Klimastreiks am Freitag haben in Berlin und Brandenburg fünf Minuten vor 12.00 Uhr viele Kirchenglocken geläutet.

Das Läuten der Kirchenglocke diene ausschließlich dem Zweck, die Gläubigen zum Gottesdienst zu rufen, sagte ein Sprecher des Erzbistums Berlin. Wie bei der evangelischen Landeskirche konnten indes auch Mitarbeiter des Bistums und Organisationen wie der Caritas an den Klimaprotesten teilnehmen.

© dpa

Tausende Demonstranten folgten am 20. September 2019 in Berlin dem Aufruf der «Fridays for Future»-Bewegung zum Klimastreik und gingen für mehr Klimaschutz auf die Straße. mehr