Chaos in den Regionalbahnlinien 10 und 14

Fahrgäste der Regionalbahnlinien 10 und 14 haben sich beim Kurznachrichtendienst Twitter verärgert über zuweilen chaotische Zustände in den eingesetzten Zügen geäußert. «RBB24» berichtete am Donnerstag von Schülern, die draußen bleiben mussten und Fahrgästen, die in der Fahrerkabine mitgefahren sein sollen.

© dpa

Die Bahn bestätigte, dass es Probleme bei den Regionalzügen gebe. Der Fahrzeugbedarf sei gestiegen, weil durch die Stadtbahnsperrung eine Teilung in Charlottenburg oder am Hauptbahnhof nötig sei, hieß es in einer Stellungnahme. Seit vergangenen Dienstag fahren zwischen den Stationen Zoologischer Garten und Hauptbahnhof keine Regionalzüge.

Zusätzlich gebe es ein «überdurchschnittlich hohes Instandhaltungsaufkommen». Einzelne Züge der RB 10 müssten deswegen geschwächt verkehren. Bis Ende September solle dieses Problem aber durch Ersatzfahrzeuge behoben werden.

Die R10 fährt zwischen Berlin Südkreuz und Nauen, die R14 verbindet Nauen über die Schienen der Stadtbahn mit dem Flughafen Schönefeld.