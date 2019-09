Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Koalitionsverhandlungen für Rot-Schwarz-Grün bahnen sich an

In Brandenburg bahnen sich Koalitionsverhandlungen von SPD, CDU und Grünen für eine Kenia-Koalition an. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Donnerstag verdichten sich die Hinweise darauf. Die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» und der Berliner «Tagesspiegel» hatten zuvor berichtet, dass SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke, die CDU-Landesspitze und die Grünen-Führung die Aufnahme von Verhandlungen hierfür empfehlen. Die «Bild»-Zeitung schrieb, SPD und Grüne wollten eine «Kenia»-Koalition mit der CDU beschließen. Am Nachmittag treffen sich die Landesspitzen, danach sollen die Pläne vorgestellt werden. Bei den Grünen entscheidet ein Kleiner Parteitag am Samstag. Ein rot-grün-rotes Bündnis wäre damit vom Tisch. Aus Kreisen der Linken hieß es am Donnerstag: «Brandenburg braucht eine starke und gute Opposition.»

Parallel treffen sich die Gremien von CDU und Linken. Im Anschluss soll das geplante neue Bündnis in Potsdam öffentlich vorgestellt werden. Bei den Grünen entscheidet ein Kleiner Parteitag am Samstag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen.