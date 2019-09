Fünf Blindgänger in Potsdam erfolgreich entschärft

Nach 74 Jahren werden immer noch Kriegsbomben in Potsdam und Umgebung gefunden. Am Mittwoch wurden gleich fünf US-Fliegerbomben entschärft.

Potsdam (dpa/bb) - Fünf Weltkriegsbomben sind am Mittwoch in Potsdam entschärft worden. In der ersten Phase wurden bis etwa 12.30 Uhr am Fundort zwischen Michendorfer Chaussee und Templiner Straße drei Blindgänger unschädlich gemacht. In Phase zwei wurden bis 15.45 Uhr zwei weitere US-Fliegerbomben in einem unbewohnten Waldstück in Potsdam entschärft.