CDU-Landeschef sieht bei Grünen eher rot-rot-grüne Koalition

Noch ist keine Entscheidung gefallen. Die CDU steht vor der Frage, ob sie nach zehn Jahren wieder an der Koalition beteiligt ist in Brandenburg. Nun äußert sich ihr kommissarischer Landeschef.

Nach bisheriger Planung wollte die SPD-Landesspitze an diesem Dienstag in einer Sitzung über die künftige Koalition entscheiden. Ob die SPD den Wunsch der Grünen aufgreift, dass beide Parteien gemeinsam eine Empfehlung abgeben, war am Montag zunächst offen. Denn bei den Grünen kommt an diesem Dienstag und am Donnerstag der Landesparteirat zusammen, erst am Donnerstag will er eine Empfehlung abgeben. Die Grünen hatten kritisiert, dass die SPD vorher schon entscheiden will. «Wir werden morgen sehen, ob wir dann schon entscheiden können oder noch nicht», sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) der «Bild». «Es kann auch sein, dass es noch weitergeht mit den Sondierungen. Wir sind da flexibel.»