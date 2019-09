SPD sieht Gemeinsamkeiten mit CDU und Linken für Koalition

Rot-Schwarz-Grün oder Rot-Grün-Rot - diese Bündnisse sind in Brandenburg künftig denkbar. Bis ein Bündnis feststeht, muss noch verhandelt werden. Die Parteien machten auch deutlich, wann sie entscheiden wollen.

Potsdam (dpa/bb) - Auf dem Weg zu einer Regierungskoalition in Brandenburg sieht die SPD mit beiden möglichen Partnern CDU und Linke große Schnittmengen. Zehn Tage nach der Landtagswahl in Brandenburg ist aber noch keine Entscheidung über die künftige Koalition gefallen - der SPD-Landesvorstand will darüber am kommenden Dienstag befinden. Am Mittwoch traf die SPD in einem Potsdamer Hotel hintereinander die CDU, die Linke und die Grünen. SPD und Grüne sondierten deutlich länger als zunächst geplant. Außerdem wurden Differenzen zwischen CDU und Grünen deutlich.